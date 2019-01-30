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Karamollaoğlu'ndan Tunç Soyer açıklaması!

Karamollaoğlu'ndan Tunç Soyer açıklaması!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık değerlendirme toplantısında CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in aday gösterilmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 15:15 - Güncelleme: 30-01-2019 15:15

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık değerlendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. 

Binali Yıldırım'ın AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını YSK'ya bildirmesinin ardından TBMM Başkanlığı görevinden istifa etme kararını değerlendiren Karamollaoğlu, şöyle dedi: 

"Ben teşekkür ediyorum. Aslında Binali Bey'e yakışır bir tavır oldu bana göre. Bunu baştan söylemiş olsaydı daha da güzel olurdu. Boşuna spekülasyonlara girmezdi insanlar, biz bile girdik, böyle bir tavır karşısında nasıl oluyor da sayın TBMM Başkanı istifayı gündeme almıyor diye. Kendisinin bu kararı açıklamış olması sevindirici bir şey. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz, böyle bir karar aldığı için."

SUÇ BABADAN OĞULA GEÇMEZ: Karamollaoğlu'na CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer ile ilgili tartışmalar ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ‘babadan oğula suç geçmez, oğuldan da babaya suç geçmez' şeklindeki değerlendirmesi de soruldu. Akşener'in çok doğru söylediğini ifade eden Karamollaoğlu, "Yani doğruya ne denir? Suç babadan oğula hele toruna kesinlikle geçmez. Bunu herkesin bilmesi icap eder. Bir insanın babasının eğer o da hata yapmışsa ben o konun detayına girecek değilim, hiçbir suretle çocuğunu, oğlunu, kızını itham etmeyi doğru bulmam. Çok büyük bir hatadır, çok yanlış olur" diye konuştu.

HDP'LİLERİN OYLARININ KİMSENİN ÇANTASINDA OLDUĞU KANAATİNDE DEĞİLİM: HDP'nin alacağı karar da bize düşmez yorumlamak. Onlar da bir siyasi parti olarak bir politika izliyorlar. Kazanamayacakları bildikleri bir yerde de aday çıkarmak istemiyorlar demek ki. Nasıl ki bazı yerlerde Cumhur İttifakı denilen ittifak birbirlerini desteklemek için aday göstermiyorlarsa onlarda öyle bir aday göstermeme yoluna gidiyorlar ama oradaki biraz daha karışık. Çünkü HDP'lilerin oylarının kimsenin çantasında olduğu kanaatinde değilim. Herkes biliyor ki bizim Kürt asıllı vatandaşlarımızdan AK Parti'ye ciddi destek var, diğer partilere de ciddi destek var, CHP'ye de var, Saadet Partisi'ne de var, eminim BBP'ye de var veya İYİ Parti'ye de var. Yani biz bunları belli bir gözlükle bakıyormuş gibi düşünmek doğru değil."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • Misafir 30 Ocak 2019 16:31 herkesin babasını dedesini araştırıp kişiyi sorumlu tutarsak mecliste kimse kalmamalı. tartışmanın gereği yok herkes istediğine oy versin.

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KİMDİR ?
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu aslen nereli, İngiliz asıllı eşi ile çocukları kimdir? Temel Karamollaoğlu'nun aslen nereli olduğu ile başlayalım. Saadet Partisi lideri Temel Karamolloğlu Maraş doğumlu olsa da aslen Sivas G&uu

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