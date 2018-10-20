Karamollaoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması: Nasıl izah edecekler?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçim hazırlıkları kapsamında partisinin ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

Suudi Arabistan yönetiminin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "Konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğü" şeklindeki açıklamaları üzerine bir değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu, "Bir iddiayı doğruladılar, kabullendiler bu çok önemli bir şey. Şimdi bunu nasıl izah edecekler? Burada akıl almaz bir facia yaşanmış. Bunun üstünün örtülmesi kanaatime göre mümkün değil. Dünyada bunun üstünün örtülmesine müteveccih yaklaşımlardan memnuniyet göstermiyor. Bu hadiseler hakikaten İslam alemi üzerinde de yanlış kanaatlerin doğmasına vesile oluyor." diye konuştu.

Türkiye'de ekonomik sorunların yanında adalet ve liyakat krizi ile Türkiye'nin yönetilememesi sorununun bulunduğunu iddia eden Karamollaoğlu, Mart 2019'da yapılması öngörülen yerel seçimin önemli olduğunu belirterek, "Genel seçim değil, iktidar değişecek değil ama bu seçimi biz iktidar değişikliği için ilk adım olarak görüyoruz. Böyle idrak etmemiz gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Geçmişini bütünüyle silen ve "Milli görüş gömleğini çıkardık" diyenlerin tekrar 94 ruhuna dönmekten söz ettiklerini anlatan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"'Güler misin, ağlar mısın? Bu gömleği çıkardıktan sonra 94 ruhuna bu arkadaşlarımızın dönmesi mümkün değil. Hani bir obezite hastalığından bahsediyoruz ekonomide, bunlar da obezite hastalığına tutuldular. O gömlek bu kadar obez bir vücuda mümkün değil giydirilemez. Farklı bir gömlek, fedakarlık gerektiren bir gömlek. Liyakata itibar edeceksiniz, tasarruf edeceksiniz, israf etmeyeceksiniz, yemeyeceksiniz, yedirmeyeceksiniz, adil olacaksınız. Bunlar olmadan 94 belediyeciliğini anlamak da, 94 belediyeciliğine dönmek de mümkün değil."

"Danıştayın kararı beni biraz şaşırttı"

Konuşmasının ardından bir gazetecinin 29 Ekim resepsiyonunun Ankara'da değil, İstanbul'da yapılacağını belirtmesi üzerine Karamollaoğlu, bu meselelerin, ülkenin problemlerinin çözülmesi için önem taşımadığını, halkın dikkatini başka yerlere çekmeye yaradığını kaydetti.

Danıştay'ın "öğrenci andı" kararına ilişkin soruya da Karamollaoğlu, "Danıştay'ın kararı beni biraz şaşırttı. Konu bir yönetmeliğin değişmesi ise usuller bellidir. Bu Anayasa'ya, kanunlara aykırıysa, başka bir şey. Sadece bir yönetmelikte değişiklik yapıldıysa bu başka bir şey. Tam olarak bizim hukukçularımızdan henüz derinliğini ifade eden bir değerlendirme almadım. Bekleyelim, bakalım ne çıkacak?" yanıtını verdi.

- "15 yıl aynı koltukta olsam sıkılırım"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, belediye başkanlarına yönelik üç dönem açıklamasına ilişkin soru üzerine Temel Karamollaoğlu, "Bir insan liyakatlıysa, halkın teveccühü varsa yeri geldiği zaman 3'ten fazla kalır. Yoksa iktidarın zorlamasıyla olmaz o iş. Ama 3 dönem uzun bir dönem. 15 yıl ben aynı koltukta olsam sıkılırım, bazılarının hoşuna gidiyor herhalde." değerlendirmesini yaptı.