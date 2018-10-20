  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Karamollaoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması: Nasıl izah edecekler?

Karamollaoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması: Nasıl izah edecekler?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili açıklaması hakkında, "Bir iddiayı doğruladılar, kabullendiler bu çok önemli bir şey. Şimdi bunu nasıl izah edecekler?" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-10-2018 13:52 - Güncelleme: 20-10-2018 13:52

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçim hazırlıkları kapsamında partisinin ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

 Suudi Arabistan yönetiminin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "Konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğü" şeklindeki açıklamaları üzerine bir değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu, "Bir iddiayı doğruladılar, kabullendiler bu çok önemli bir şey. Şimdi bunu nasıl izah edecekler? Burada akıl almaz bir facia yaşanmış. Bunun üstünün örtülmesi kanaatime göre mümkün değil. Dünyada bunun üstünün örtülmesine müteveccih yaklaşımlardan memnuniyet göstermiyor. Bu hadiseler hakikaten İslam alemi üzerinde de yanlış kanaatlerin doğmasına vesile oluyor." diye konuştu. 

Türkiye'de ekonomik sorunların yanında adalet ve liyakat krizi ile Türkiye'nin yönetilememesi sorununun bulunduğunu iddia eden Karamollaoğlu, Mart 2019'da yapılması öngörülen yerel seçimin önemli olduğunu belirterek, "Genel seçim değil, iktidar değişecek değil ama bu seçimi biz iktidar değişikliği için ilk adım olarak görüyoruz. Böyle idrak etmemiz gerektiğine inanıyoruz."  ifadesini kullandı.

Geçmişini bütünüyle silen ve "Milli görüş gömleğini çıkardık" diyenlerin tekrar 94 ruhuna dönmekten söz ettiklerini anlatan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"'Güler misin, ağlar mısın? Bu gömleği çıkardıktan sonra 94 ruhuna bu arkadaşlarımızın dönmesi mümkün değil. Hani bir obezite hastalığından bahsediyoruz ekonomide, bunlar da obezite hastalığına tutuldular. O gömlek bu kadar obez bir vücuda mümkün değil giydirilemez. Farklı bir gömlek, fedakarlık gerektiren bir gömlek. Liyakata itibar edeceksiniz, tasarruf edeceksiniz, israf etmeyeceksiniz, yemeyeceksiniz, yedirmeyeceksiniz, adil olacaksınız. Bunlar olmadan 94 belediyeciliğini anlamak da, 94 belediyeciliğine dönmek de mümkün değil."

"Danıştayın kararı beni biraz şaşırttı"
Konuşmasının ardından bir gazetecinin 29 Ekim resepsiyonunun Ankara'da değil, İstanbul'da yapılacağını belirtmesi üzerine Karamollaoğlu, bu meselelerin, ülkenin problemlerinin çözülmesi için önem taşımadığını, halkın dikkatini başka yerlere çekmeye yaradığını kaydetti.  

Danıştay'ın "öğrenci andı" kararına ilişkin soruya da Karamollaoğlu, "Danıştay'ın kararı beni biraz şaşırttı. Konu bir yönetmeliğin değişmesi ise usuller bellidir. Bu Anayasa'ya, kanunlara aykırıysa, başka bir şey. Sadece bir yönetmelikte değişiklik yapıldıysa bu başka bir şey. Tam olarak bizim hukukçularımızdan henüz derinliğini ifade eden bir değerlendirme almadım. Bekleyelim, bakalım ne çıkacak?" yanıtını verdi.

- "15 yıl aynı koltukta olsam sıkılırım"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, belediye başkanlarına yönelik üç dönem açıklamasına ilişkin soru üzerine Temel Karamollaoğlu, "Bir insan liyakatlıysa, halkın teveccühü varsa yeri geldiği zaman 3'ten fazla kalır. Yoksa iktidarın zorlamasıyla olmaz o iş. Ama 3 dönem uzun bir dönem. 15 yıl ben aynı koltukta olsam sıkılırım, bazılarının hoşuna gidiyor herhalde."  değerlendirmesini yaptı.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Karamollaoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması: Nasıl izah edecekler? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 20 Ekim 2018 14:48 Sen açıklama yapmasaydın bu olayın üstü örtülürdü. Aksakallı Bilge adam karamamba

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro