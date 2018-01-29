Karamollaoğlu'ndan İsrail uyarısı! Bu bir oyun

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hükümetin Ortadoğu politikasını eleştirerek, "Hükümetin göremediği büyük oyun bu toprakların büyük İsrail’in kurulması için yeniden tanzim edilmesidir. Bunun adına da Büyük Ortadoğu Projesi yani BOP dediler. BOP’un asıl amacı iç karışıklıklar ile ya da birbirlerine düşürmek sureti ile İslam ülkelerini Siyonizm için yumuşak lokma haline getirmek. Kim peki bu oyunu oynayanlar? Bu oyunu oynayanlar, bu oyunu kuranlar bizim 15 yıldır stratejik müttefikimiz olan ABD ve İsrail’dir. Allah akıl fikir versin" dedi.

Saadet Partisi Adana İl Başkanlığı’nın 5’inci Olağan Kongresi’nde konuşan Karamollaoğlu, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin, düzenlenen operasyona katılan askerlere zafer, şehit olanlara rahmet, gazi olanlara da şifalar dileyerek başladı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, içinden geçtiği sıkıntılı dönemde hükümetin payının büyük olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, bunu söylerken dertlerinin hükümeti tenkit etmek değil, yaşanan sorunu ortaya koymak ve buna çözüm bulmak olduğunu kaydederek Saadet Partisi’nin bu konuda diğer partilerden farkının bu olduğunu belirtti.

"Allah akıl fikir versin"

Hükümetin ülkemiz ve bölgemiz üzerinde oynanan büyük oyunu ve bunu oynayanları görmeden geliştirdiği politikalar nedeni ile hata üstüne hata yaptıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Hükümetin göremediği büyük oyun bu toprakların Büyük İsrail’in kurulması için yeniden tanzim edilmesidir. Bunun adına da Büyük Ortadoğu Projesi yani BOP dediler. BOP’un asıl amacı iç karışıklıklar ile ya da birbirlerine düşürmek sureti ile İslam ülkelerini Siyonizm için yumuşak lokma haline getirmek. Kim peki bu oyunu oynayanlar? Bu oyunu oynayanlar, bu oyunu kuranlar bizim 15 yıldır stratejik müttefikimiz olan ABD ve İsrail’dir. Bunu hâlâ görmezden gelip, hâlâ ‘bu nasıl stratejik müttefiklik’ diye söyleniyorlar. Allah akıl fikir versin"

YÜZLERCE FABRİKA KAPANDI

Türkiye’nin son 15 yılda birçok alanda güç kaybettiğine dikkat çeken Karamollaoğlu, “Tarım ülkesi idik, şimdi dışa bağımlı olduk. Eğitimimiz keşmekeş hale geldi. Adalet kavramından söz bile edemiyoruz. İç ve dış politika hata üstüne hata yapıyoruz. Ekonomimiz de deniz bitti, duvara tosladık. Yüzlerce fabrika kapandı, yıkıldı. Yerine ise ya park yaptılar ya da yüksek binalar diktiler.” şeklinde konuştu.

SAADET'E DUYULAN GÜVEN ARTIYOR

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Yakup Budak ve Saadet Partisi Adana İl Başkanı Mustafa Gözütok ise yaptıkları kısa konuşmada tüm mazlumların Saadet Partisi’ne olan ihtiyacının gün geçtikçe arttığını kaydederek, şu ifadeleri kullandılar: “İnşallah düzenlediğimiz bu kongreler insanlığın barış, huzur, adalet ve refahla yaşadığı bir dünyanın oluşmasına temel olur.”