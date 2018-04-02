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Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan'a mesaj

Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan'a mesaj

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti'ye katılacağı iddia edilen Fatih Erbakan için 'umarım yanlış bir tarafa kaymaz' dedi.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 09:23 - Güncelleme: 02-04-2018 09:23

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'a kritik mesaj. Bir süredir Saadet Partisi'nden ayrı duran partinin kurucularından Fatih Erbakan'ın, AK Parti ile yola devam edeceği kulislerde konuşuluyor. Peki Saadet Partisi bu iddialar için ne diyor?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hürriyet internet yazarı Ayşe Baykal'a konuştu. Baykal'ın "İttifak meselelerine girmeden Fatih Erbakan’ın Ak parti bünyesinde siyasete gireceğine dair iddialar var. Neden babasının kurucusu olduğu partide değil Fatih Erbakan?" sorusuna Karamollaoğlu şu yanıtı verdi:

"Fatih Erbakan’ın bizimle birlikte hareket etmesi icap eder. Kendisi bizim kurucu üyemiz. Genel İdare Kurulu üyemiz değil ama bunun sebebi de kendisinin ayrı bir liste çıkarması ve seçilememesidir. Ben, kendisini ısrarla bizimle birlikte çalışmaya davet ettim ama başarılı olamadım. Umarım yanlış bir tarafa kaymaz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • kosovalı 02 Nisan 2018 10:33 yanlıs taraf akp mhp doğru taraf hdp chp saadet öylemi karamolla? sen bu zeka ile fazla uzaklaşamazsın

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Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu aslen nereli, İngiliz asıllı eşi ile çocukları kimdir? Temel Karamollaoğlu'nun aslen nereli olduğu ile başlayalım. Saadet Partisi lideri Temel Karamolloğlu Maraş doğumlu olsa da aslen Sivas G&uu

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