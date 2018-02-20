Karamollaoğlu Reuters'e konuştu flaş Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi'nin 2019 cumhurbaşkanlığı seçimleri için çıkaracağı aday merak konusu oldu. Tartışmalar sürerken Saadet cephesinden gelen son açıklama kafaları bir kez daha karıştırdı.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimleri için kendi adaylarını çıkaracaklarını, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de adaylık için ihtimallerden birisi olduğunu belirtti.

Reuters’tan Ercan Gürses’e konuşan Karamollaoğlu, “Kendi cumhurbaşkanlığı adayımızı çıkaracağız. Çıkaracağımız adayın toplumun bütün kesimlerinden oy alması icap eder” dedi.

Son iki ayda SP’nin eski cumhurbaşkanı Gül’ü aday olarak gösterebileceği yorumları yapılıyordu. Gül, 2014 yılında görevinden ayrılmasından sonra davet edilmesine karşın AKP’nin hiçbir parti faaliyetine katılmamıştı.

ABDULLAH GÜL İHTİMALLERDEN BİRİSİDİR: Karamollaoğlu, Gül’ün olası SP adaylığına ilişkin, “Bu süreç içerisinde Abdullah Gül ile birkaç kez görüştük. Ama somut şekilde Gül’ü aday gösterme iddiamız olmadı. Olabilir mi? İhtimallerden birisidir. Aday kim olursa olsun bizim tabanımız ve kamuoyunun bu kişiyi tasvip etmesi icap eder” diye konuştu.

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