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Karamollaoğlu önce Akşener'le sonra Gül ile görüşecek!

Karamollaoğlu önce Akşener'le sonra Gül ile görüşecek!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, salı günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve çarşamba günü ise Abdullah Gül ile görüşecek.

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 23:30 - Güncelleme: 23-04-2018 23:30

Saadet Partisi Basın Müşavirliği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yarınki programına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamaya göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, salı günü saat 10.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

Karamollaoğlu, salı günü Meral Akşener ile görüştükten sonra çarşamba günü de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Ağabegi 24 Nisan 2018 00:21 bu karamollaogluda kendını bise zannedıyor solun gazı iyi geldı onada sonu husran olunca bakım ne sebep uyduracaklar

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