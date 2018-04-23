Karamollaoğlu önce Akşener'le sonra Gül ile görüşecek!

Saadet Partisi Basın Müşavirliği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun yarınki programına ilişkin açıklama yaptı.
Yapılan açıklamaya göre; Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, salı günü saat 10.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.
Karamollaoğlu, salı günü Meral Akşener ile görüştükten sonra çarşamba günü de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek.
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