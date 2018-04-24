Karamollaoğlu ne önerdi Akşener ne cevap verdi?

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener’in görüşmesinde neler konuşulduğuna dair ilk bilgiler kulislere düştü. Karamollaoğlu’nun Abdullah Gül önerisine Akşener’in “İYİ Parti’nin adayı bellidir” diyerek reddettiği öne sürüldü.

Saadet lideri Karamollaoğlu'nun alkışlarla karşılandığı İYİ Parti Genel Merkezi’nde Meral Akşener'in "adayım" ısrarıyla beklediğini alamadan döndüğü iddia edildi.

KARAMOLLAOĞLU NE DEDİ?.. Edinilen bilgiye göre Karamollaoğlu, “Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün etrafında birleşme imkanı bulunursa seçimi kazanma noktasına gelebiliriz” görüşünü savundu.

AKŞENER NE CEVAP VERDİ?... Buna karşılık Akşener, adaylık yönündeki tavrını sürdürdü ve “İYİ Parti’nin adayı bellidir” diyerek kendi adaylığında ısrarlı olduğunu kaydetti.

MİLLETVEKİLİ İTTİFAKI KAPISI AÇIK... Ancak Akşener, ittifak kapısını kapatmadı. Akşener, “Milletvekilliği seçiminde ittifaka sıcak baktıkları” mesajını verdi.

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