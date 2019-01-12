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Karamollaoğlu: Hizmette partizanlık yapmayacağız

Karamollaoğlu: Hizmette partizanlık yapmayacağız

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimde seçilecek adayların, kurallar doğrultusunda hizmet edeceğini belirterek, "Ne yiyeceğiz, ne yedireceğiz, ne de israf edeceğiz. Hizmette partizanlık yapmayacağız" diye konuştu.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2019 10:11 - Güncelleme: 12-01-2019 10:11

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Türkiye’nin Geleceği İçin Çare Var' buluşması kapsamında, partisinin Yozgat il teşkilatı tarafından düzenlenen konferansa katıldı. Karamollaoğlu, yaptığı konuşmada, siyasi ve ekonomik gelişmelere, dış politika konularına değindi.

Temel Karamollaoğlu, Adapazarı’nda bulunan Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesinin yanlış bir karar olduğunu ifade ederek, "Maalesef ortalık ısınıyor, kendi silahımızı, kendi teknolojimizi geliştirmek mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

'BELEDİYECİLİKTE İŞİ EHLİNE VERECEĞİZ'
Yerel seçimlerde seçilecek Saadet Partili adayların, belirledikleri kurallar doğrultusunda hizmet edeceğini belirten Karamollaoğlu, "Belediyecilikte biz işi mutlaka ehline vereceğiz. Biz belediyede, bize emanet edilen paraya ve belediye mülküne yetim malına sahip çıkar gibi çıkacağız. Ne yiyeceğiz, ne yedireceğiz, ne de israf edeceğiz. Hizmette partizanlık yapmayacağız. Kapımızı herkese açık tutacağız. Bize oy veren vermeyen, bir derdi varsa, gelecek ve kucaklaşacağız" diye konuştu.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 12 Ocak 2019 11:14 yahu dede saadette sen ve senin gibi bir kaç dede kaldı.artık herkes hocamızın emaneti fatihin yanında

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Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU KİMDİR?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu aslen nereli, İngiliz asıllı eşi ile çocukları kimdir? Temel Karamollaoğlu'nun aslen nereli olduğu ile başlayalım. Saadet Partisi lideri Temel Karamolloğlu Maraş doğumlu olsa da aslen Sivas G&uu

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