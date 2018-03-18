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Karamollaoğlu: Erdoğan'a kırgınız Gül'ün adaylığı ise...

Karamollaoğlu: Erdoğan'a kırgınız Gül'ün adaylığı ise...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'ın "İttifakta olmasını arzu ettiğimiz partiler kendilerine başka bir yol arkadaşı seçiyorsa onlara da 'Güle güle' demekten başka bir şey elimizden gelmez" açıklamasıyla ilgili olarak 'Biz de kırgınız' açıklamasında bulundu. Karamollaoğlu Gül'ün adaylığı konusunda da çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Eklenme Tarihi: 18-03-2018 14:01 - Güncelleme: 18-03-2018 14:00

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İttifakta olmasını arzu ettiğimiz partiler kendilerine başka bir yol arkadaşı seçiyorsa onlara da 'Güle güle' demekten başka bir şey elimizden gelmez" açıklamasıyla ilgili olarak "Biz de kırgınız. Bu seçimler 50 artı 1'i gerektiriyor. Güvende hissetmiyorlar kendilerini. Bizim gibi o ittifaka güç katacak birini istiyorlar. Ama bizim problemlerimiz büyük" dedi.

Karamollaoğlu, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aday gösterecekleri yolundaki iddia için de "Abdullah Bey aday olabilir. İhtimal dahilindedir. Başkaları da olabilir" ifadesini kullandı.Posta'dan Serap Belovacıklı'ya konuşan Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

BİZ HİÇ İTTİFAKI GÖRÜŞMEDİK!

Erbakan hocamız bazı noktalarda 'Hocada böyle diyor' diye zorladıkları zaman 'Beni Tayyip beyin günahına ortak etmeyin' dedi. Çok açık söyledi. Biz Tayyip beyle şahsi dostuz, otururuz, konuşuruz, yeriz içeriz ama bizim hükümetin politikalarına itirazımız var. Sonra görüşmeniz oldu mu Erdoğan ile?

Mustafa Şentop geldi. Anasayasa Komisyonu Başkanı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Biz hiç ittifakı konuşmadık zaten. Biz kendi görüşlerimizi anlattık. Tayyip Bey de kendi yaklaşımlarını ifade ettiler.

İTTİFAKTA YER ALACAK MI?

Erdoğan "İttifakta olmasını arzu ettiğimiz partiler kendilerine başka bir yol arkadaşı seçiyorsa onlara da 'Güle güle' demekten başka bir şey elimizden gelmez" demişti. Bir kırgınlık olabilir mi?Bahsettiğiniz ilkeler 2019'a kadar hayata geçecek ilkeler değil. Yine de olmaz mısınız ittifakta?

İktidarın bu noktada bazı adımları attığına şahit olmak gerekir. Her şey bizim dediğimiz tarzda değişitirilirse. Bu demektir ki bize teslim edilirse biz 'Evet' deriz. Bize teslim edeceklerini de zannetmiyorum.

ABDULLAH GÜL SAADET PARTİSİ'NDEN ADAY OLACAK MI?

Biz olamaz demeyiz. Ne olursa olsun aday çıkaracağız. Bu adayın kendi teşkilatımızda da tasvip edilmesi gerekiyor. Bizim teşkilatlarımız şu anda heyecan havasına girdiler. İki mutlaka arkasından Türkiye tabanından bu adaylar nasıl kabul görüyor. Onunda görmemiz lazım. Bir kaç kişi için bu yoklamayı mutlaka yapacağız. Abdullah Bey aday olabilir. İhtimal dahilindedir. Başkaları da olabilir. Biz seçime bir parti olarak girmiş olmak için girmeyeceğiz. Bizim gösterdiğimiz aday Cumhurbaşkanı seçilir. Başkalarını küçümsemek için söylemiyorum ama genelde böyle bir kanaat var. Diğer kesimlerde bir çekişme meydana gelmiş. Bu bizim için de vardı.

ABDULLAH BEY HER TÜRLÜ MUAMELEYİ GÖRDÜ

Alevi vatandaşlarımızdan Sivas olayları için bir yanlış anlama neticesinde bize bir tepki vardı. Ama bu son gelişmeler...O kadar insan aradı ki helallik dileyen. Algı büyük çoğunlukta kalktı. AK Parti içinde bugünkü hükümetten ümidini kesenler bize gelir.

Cumhurbaşkanı adayı konusunu gündeme almadık. Çünkü gündeme aldığımızda konu hemen yayılır. Abdullah bey her türlü muameleyi gördü, hainlik dahil. Ona da hakkımız yok şimdilik.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • kemal akalp 18 Mart 2018 14:42 Bunlarda kendilerini FASULYE gibi nimetten zannedip kendilerine kuvvet vehmediyorlar.Alt tarafı % 0.5 - 1 siniz İttifakta olsanız da, olmasanız da bir kıymetiniz yok,zaten Erdoğan MHP.ile ittifak yapıp:elbab,azez,afrin ve gelecek Membiç hareketinin ruzgarı ile % 60 şı çoktan geçmiş.

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