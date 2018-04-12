Karamollaoğlu aforizmalarıyla fenomenlik yolunda...

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, ittifak tartışmaları nedeniyle son dönemde parlayan yıldızını sosyal medya paylaşımlarıyla da süslemeye başladı... Twitter hesabı üzerinden aforizmalar döktürmeye başladı...

Karamollaoğlu aforizmalarıyla fenomenlik yolunda...

İTTİFAK tartışmaları nedeniyle son dönemde yıldızı en çok parlayan isimlerin başında gelen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adeta aforizma rüzgarı estiriyor... Yaptığı paylaşımlar ve aracından yumruğunu sıkarak verdiği fotoğraflarla sosyal medyada "Comandante Hacı Temel!" olarak anılmaya başlayan Temel Karamollaoğlu'nun aforizmaları yüzlere RT binlerce beğeni alıyor... İşte Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'na "Comandante Hacı Temel!" dedirten Twitter paylaşımlarından bazıları...

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Karamollaoğlu aforizmalarıyla fenomenlik yolunda...

O FOTOĞRAFI NİYE VERDİ? GAZA MI GELDİ?... Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, kendisine "Comandante Hacı Temel!" dedirten fotoğrafın hikayesini şöyle anlatmıştı... “Burdur’daydık. Biliyorsunuz Burdur için şekerpancarı çok önemli bir geçim kaynağı. Dışarıda da çok büyük bir kalabalık vardı. Normalde bizim kendi işaretimizi yapardım ama dışarıdaki coşkuyu görünce heyecanlandım. Gaza geldik diyelim.”

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Karamollaoğlu aforizmalarıyla fenomenlik yolunda...

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Karamollaoğlu aforizmalarıyla fenomenlik yolunda...

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