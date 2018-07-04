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Karaman'dan Malkoç'a veda ziyareti

Karaman'dan Malkoç'a veda ziyareti

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kamu Denetçiliği Kurumunu (KDK) ziyaret ederek Şeref Malkoç ve çalışanlarla bir araya geldi. Malkoç ise KDK'ye verdiği destekten dolayı TBMM Başkanı Kahraman'a teşekkür etti.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 18:40 - Güncelleme: 04-07-2018 18:40

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "İstikrarı önleyen durumlar Anayasa değişikliğiyle ortadan kalktı. 26. Dönem, Anayasa'nın değişimini sağlayan dönem oldu." dedi.

Kahraman, Kamu Denetçiliği Kurumunu (KDK) ziyaret ederek, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve çalışanlarla bir araya geldi.

Malkoç'un makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kahraman, KDK'nın faaliyetlerinden dolayı Malkoç ve kurum yetkililerini kutladı.

Kahraman, Türkiye'nin yücelmesinde, mazisine, misyonuna uygun noktaya gelmesinde gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin iyi noktalara geldiğini anlatan Kahraman, hizmetlerin geçici, fikriyat ile Türkiye'nin bekasının önemli olduğunu kaydetti.

Bu noktada herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurgulayan Kahraman, şöyle devam etti:

"Güzel bir döneme girdik. Şimdiki dönemde sadece cumhurbaşkanlığı, devlet başkanlığı seçimle belirlenmedi, aynı zamanda Türkiye, hükümetini de kurmuş oldu. İstikrarı önleyen durumlar Anayasa değişikliğiyle ortadan kalktı. 26. Dönem, Anayasa'nın değişimini sağlayan dönem oldu. Milletin temsilcisi olarak milli iradeye sahip çıktı. Bunların içinde bulunmak benim için büyük nasipti, kısmetti."

"ŞİKAYETLER AZALMALI"

Daha sonra, konferans salonunda kurum çalışanlarına hitap eden Kahraman, KDK'ye yapılan şikayetlerin azalması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya çapında bir lider olduğunu belirten Kahraman, ancak "dünyanın Erdoğan'ı istemediğini ve Türkiye'nin önünü kesmek istediğini" aktardı.

Malkoç ise KDK'ye verdiği destekten dolayı TBMM Başkanı Kahraman'a teşekkür etti.

Kahraman'ın ağabeylik yaptığını anlatan Malkoç, KDK'ye yapılan başvuru sayısının arttığını bildirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İsmail Kahraman'ın Meclis'i açtığını anımsatan Malkoç, darbe girişiminin hafızalarda derin izler bıraktığını kaydetti.

Konuşmaların ardından, Kahraman, Malkoç ve kurum çalışanları birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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