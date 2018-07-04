Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını bıçakladı

Karaman'da kardeşini döven 17 yaşındaki A.K., bu nedenle kendisine tepki gösteren babası Fatih Kavas'ı (45) kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Apar topar hastaneye kaldırılan baba Fatih Kavas, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını bıçakladı

KARAMAN'ın Sümer Mahallesi 1309 Sokak'ta 17 yaşındaki A.K., gündüz saatlerinde 12-13 yaşlarındaki kardeşi Ö.F.K.'yi dövüp, sandalyeyle başına vurarak yaraladı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Ö.F.K., müdahalenin ardından tekrar eve götürüldü.

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Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını bıçakladı

KALBİNDEN BIÇAKLADI: Akşam eve geldiğinde olayı öğrenen belediye işçisi baba Fatih Kavas, A.K.'ye, 'Neyi paylaşamıyorsunuz, neden dövdün çocuğu?' diyerek tepki gösterdi. A.K., bu kez de mutfaktan kaptığı bıçağı babasının kalbine sapladı.

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Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını bıçakladı

Aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih Kavas ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını bıçakladı

SEDYE ÜZERİNDE KALP MASAJI: Acil servisteki müdahalenin ardından Fatih Kavas ameliyathaneye alındı. Bu sırada kalbi duran Kavas'a, sağlık memuru Kazım Hamurcu sedyenin üzerine çıkarak kalp masajı yaptı. Ameliyathanede 3 saat müdahale edilen Fatih Kavas, kurtarılamadı.

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