Karaman'da civa paniği! 8 öğrenci zehirlendi...

KARAMAN'da okulda buldukları civa ile temas eden 8 öğrenci 8 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi. 3 öğrenci taburcu edilirken 5 öğrencinin tedavisi sürüyor. AFAD, civanın girdiği evi karantinaya aldı...

KARAMAN'da İbrahim Bey Ortaokulu'nda düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri sırasında 3 öğrenci depo olarak kullanılan kısımda buldukları 3 kutu cıvayla oynarken tüpün kırılmasıyla bazı öğrenciler civayla temas etti. Okulda buldukları cıvayla temas eden 8 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi. Adana'dan gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetleriyle okulda ve çocukların evlerinde inceleme yaptı. 8 çocuktan 3'ü Ankara'da yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 12

Olay, 23 Nisan'da İbrahim Bey Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri sırasında 3 öğrenci depo olarak kullanılan kısımda buldukları 3 kutu cıvayla oynamaya başladı. Çocuklar, bir süre sonra cıva dolu kutuları yanlarına alarak okuldan ayrıldı. Çocukların 2 kutu cıvayı yolda giderken çöpe attığı, öğrencilerden birinin bir kutuyu önce evine daha sonra annesiyle birlikte misafirle gittiği eve götürdüğü tespit edildi.

Twitter

Facebook

Google Plus

2 12

Öğrenci velileri, cıvayı ellerinde gördüğü çocukları hemen hastaneye götürdü. Cıvaya temas eden 8 çocuk hastanede gözlem altına alındı. Çocuklar buradaki tedavilerinin ardından Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde çocukların kan değerlerinin yüksek olduğu ve cıvadan zehirlendikleri tespit edildi. Twitter

Facebook

Google Plus

3 12