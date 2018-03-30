Karaman'da cinayet zanlısına tutuklama

Karaman’da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Emin K, emniyetteki işlemlerinin ardından Karaman Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından adliyeye sevkedilen zanlı, adliye önünde "Cinayeti neden işlediniz?" diye soran gazetecilere "Bacım için yaptım" cevabını verdi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi 1553. Sokak'ta dün Adnan Dağ (36) ile Mehmet Emin K. arasında tartışma çıkmış, göğsünden bıçaklanan Dağ kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.