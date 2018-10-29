Karakomik Filmler için gün sayan Cem Yılmaz son bombayı da patlattı!

60 dakikalık iki ayrı film olan Karakomik Filmler'i tek film olarak Ocak ayında seyirciyle buluşturacak olan ünlü komedyen Cem Yılmaz, son bombayı da patlattı. Ünlü komedyen serinin 3.filmini açıkladı.
Emanet adlı filmin çekimlerine başladığını bu fotoğrafla duyuran komedyen “Dev kadroyu sonra açıklarım. Mart 2019’da sinemalarda” dedi. Ocak ayında Karakomik Filmler dediği 60 dakikalık iki ayrı filmi, tek film olarak seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Cem Yılmaz projesi hakkında merak edilenleri anlattı.
KARAKAMOMİK FİLMLER HAKKINDA: Kaçamak ve 2 Arada isimli 60 dakikalık ve bağımsız hikayelere sahip bu filmler; tek bir film olarak Ocak ayında vizyona girecek.
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