Karakolda işkence eden polisin cezası belli oldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde işadamına karakolda işkence yapılmasıyla ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, Polis memuru İ.D.'ye, 'ağırlaşmış işkence' suçundan 10 yıl, polis memuru A.S.'yi ise 'işkenceye yardım etme' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, geçmişte bir polisin eşi ile aşk yaşayan iş insanı H.B.'ye işkence ettikleri iddia edilen 4 polisin ve polise mukavemet ettiği iddia edilen H.B.'nin yargılaması tamamlandı. Mahkeme, işkence sırasında polis memuruna küfür ettiği iddiasıyla hakkında 2 yıl hapis cezası istenen H.B.'nin beraatine karar verdi. Polis memuru İ.D.'yi, 'ağırlaşmış işkence' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, polis memuru A.S.'ye ise 'işkenceye yardım etme' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanık polislerden G.D.'nin beraatine hükmeden mahkeme, FETÖ firarisi komiser E.T.'nin dosyasının ise ayrılmasına karar verildi. Twitter

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Mersin'de, aşk yaşadığı polis memuru İ.D.'nin eşi T.D.'den cinsel içerikli görüntülerini ve ev alması için verdiği parayı almak üzere 5 Eylül 2016 günü Mardin'in Mazıdağı ilçesine giden ve burada polislerden işkence gördüğünü iddia eden, daha sonra kafa travması, 3 kaburga kemiği kırığı ve akciğer yaralanması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan H.B.'nin davasına, Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya 'işkence' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan polisler İ.D. ve A.S. ile firari olan komiser E.T. katılmazken, 'hakaret' suçundan 2 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan H.B., sanık polis G.D. ve taraf avukatları katıldı. Twitter

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SAVCI İŞADAMINA CEZA İSTEDİ: Duruşmada söz hakkı verilen savcı, önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşünü tekrarlayarak, H.B.'nin polis ekibine karşı bir direnişi veya tehdit içerikli hareketi olmadığını ancak sanık İ.D.'ye küfür ettiğini belirtti. H.B.'nin, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçunu işlediğine dair somut delil olmadığını belirten savcı, H.B.'nin 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan cezalandırılmasını istedi. Twitter

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