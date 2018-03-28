Karakolda işkence eden polisin cezası belli oldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde işadamına karakolda işkence yapılmasıyla ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, Polis memuru İ.D.'ye, 'ağırlaşmış işkence' suçundan 10 yıl, polis memuru A.S.'yi ise 'işkenceye yardım etme' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Karakolda işkence eden polisin cezası belli oldu

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, geçmişte bir polisin eşi ile aşk yaşayan iş insanı H.B.'ye işkence ettikleri iddia edilen 4 polisin ve polise mukavemet ettiği iddia edilen H.B.'nin yargılaması tamamlandı. Mahkeme, işkence sırasında polis memuruna küfür ettiği iddiasıyla hakkında 2 yıl hapis cezası istenen H.B.'nin beraatine karar verdi. Polis memuru İ.D.'yi, 'ağırlaşmış işkence' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, polis memuru A.S.'ye ise 'işkenceye yardım etme' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Sanık polislerden G.D.'nin beraatine hükmeden mahkeme, FETÖ firarisi komiser E.T.'nin dosyasının ise ayrılmasına karar verildi.

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Karakolda işkence eden polisin cezası belli oldu

Mersin'de, aşk yaşadığı polis memuru İ.D.'nin eşi T.D.'den cinsel içerikli görüntülerini ve ev alması için verdiği parayı almak üzere 5 Eylül 2016 günü Mardin'in Mazıdağı ilçesine giden ve burada polislerden işkence gördüğünü iddia eden, daha sonra kafa travması, 3 kaburga kemiği kırığı ve akciğer yaralanması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan H.B.'nin davasına, Mardin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya 'işkence' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan polisler İ.D. ve A.S. ile firari olan komiser E.T. katılmazken, 'hakaret' suçundan 2 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan H.B., sanık polis G.D. ve taraf avukatları katıldı.

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Karakolda işkence eden polisin cezası belli oldu

SAVCI İŞADAMINA CEZA İSTEDİ: Duruşmada söz hakkı verilen savcı, önceki celse açıkladığı esas hakkındaki görüşünü tekrarlayarak, H.B.'nin polis ekibine karşı bir direnişi veya tehdit içerikli hareketi olmadığını ancak sanık İ.D.'ye küfür ettiğini belirtti. H.B.'nin, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçunu işlediğine dair somut delil olmadığını belirten savcı, H.B.'nin 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan cezalandırılmasını istedi.

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Karakolda işkence eden polisin cezası belli oldu

SAVCI: İŞKENCE DEĞİL, YARALAMA... Mütalaada, polisler İ.D. ve A.S.'nin, H.B.'yi olay yeri ve emniyet binasında, silahtan sayılacak sopa, süpürge sapı ve tüfek dipçiği ile darp ederek, hayati tehlike geçirecek ve vücudunda ağır kemik kırıklarına sebebiyet verecek şekilde yaraladıkları ifade edildi. Sanıklar hakkında 'işkence' suçundan dava açıldığı belirtilen mütalaada, sürekli ve sistematik eylemden söz edilemeyeceği, sanıkların eyleminin 'ağırlaşmış kasten yaralama' suçu kapsamında kaldığı kaydedildi. Mütalaada, 'işkence' suçundan yargılanan polisler İ.D. ve A.S.'ye, 'kasten yaralama' suçundan ceza verilmesi istendi. Firari sanık E.T.'nin dosyasının ayrılmasını talep eden savcı, diğer sanık G.D.'nin beraatine karar verilmesini istedi.

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