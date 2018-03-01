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Karadeniz'deki sevkiyatın nedeni belli oldu

Karadeniz'deki sevkiyatın nedeni belli oldu

Kastamonu'dan son 4 günde çok sayıda askeri araç Karadeniz yönüne doğru geçiş yaptı. Merak uyandıran sevkiyatın nedenini yetkililer açıkladı. Vatandaşlar konvoyları alkış ve sloganlarla karşıladı

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Eklenme Tarihi: 01-03-2018 17:42 - Güncelleme: 01-03-2018 17:42

Son 4 günde çok sayıda askeri araç Karadeniz yönüne doğru geçiş yaptı. Askeri araçların füze deneme atışları için kente geldiği belirtildi.

Ankara'daki askeri birliklerden çıkış yaptığı belirtilen, üzerinde roket ve ağır silahların da bulunduğu çok sayıda askeri araç, 4 gündür Kastamonu üzerinden Sinop yönüne geçiş yaptı. Ankara'daki askeri birliklerden çıkış yapan askeri araçlar, Sinop'ta vatandaşların dikkatini çekti.

Üzerinde roket ve ağır silahların da bulunduğu askeri araçların bölgedeki, Roketsan mevkiine doğru geçiş yaptıkları gözlendi. Askeri araçların, füze deneme atışları için şehre geldiği öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 01 Mart 2018 18:26 Çözüm sürecini bitirilmesine gerekçe yapılan 2 polisin yaşamını yitirdiği Ceylanpınar davasında tüm sanıklar 'cinayet' suçlamasından beraat etti.

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