Karadeniz'de sıcak dakikalar: Rusya ve ABD arasında gerilim!

CNN'e konuşan üç yetkili, Rus jetinin uluslararası hava sahasında uçan Amerikan uçağına 1.5 metre yaklaştığını söyledi. Rus jetinin hamlesinin ardından ABD uçağının görevini yarıda bırakarak uzaklaştığı ifade edildi.
Birleşik Devletler Avrupa Donanma Kuvvetleri (6. Filo) Sözcüsü Yüzbaşı Pamela Kunze, müdahalenin toplamda 2 saat 40 dakika sürdüğünü açıkladı. Kunze, ABD uçağının uluslararası hukukla uyumlu faaliyet gösterdiğini ve Rus müdahalesine neden olacak bir hamlede bulunmadığını savundu.
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