Karadeniz sahil yolunda ulaşım tamamen durduruldu!

Ordu'nun Ünye ilçesi'ndeki Tabakhane deresinde taşma meydana gelince Tabakhane köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift yönlü olarak durduruldu.
Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, derelerin debisini yükseltti. Dün Cevizdere Irmağı’nın taşarak afete yol açmasının ardından Tabakhane Deresi de yatağına sığmayarak taştı.
SAHİL YOLU TEDBİR AMAÇLI KAPATILDI
Debisi yükselerek taşan dere, şehri tehdit etmeye başladı. Derede su seviyesi köprülere değince Karadeniz Sahil Yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
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