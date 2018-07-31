Karaciğerinizde detoks etkisi yaratacak besinler...

Karaciğer, vücudun metabolizmasını hızlandıran aynı zamanda da zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlayan hayati bir organdır.Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için karaciğer sağlığına önem vermek gereklidir.

Karaciğerinizde detoks etkisi yaratacak besinler...

Karaciğer, vücudun metabolizmasını hızlandırır ve hastalıklara neden olan virüslerin vücuttan atılmasını kolaylaştırıp yaşamınızı sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmenizi sağlar. Bu nedenlerden dolayı karaciğerinizin sağlıklı çalışması gerekir. Karaciğer sağlığını korumada besinlerin önemi büyüktür.
İşte karaciğerinizin 30 günde yenileyip detoks etkisi yaratılmasını sağlayacak besinler...

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Karaciğerinizde detoks etkisi yaratacak besinler...

ENGİNAR
Enginarı asla diyetinizden çıkarmamalısınız. Sonuçta, sadece karaciğeriniz için değil aynı zamanda pankreasınız için de iyidir.
Doğal enzimleri, yağların sindirimiyle ilişkili olan tüm süreçlerin rejeneratörleri, koruyucuları ve iyileştiricileri olarak görev yaparlar.

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Karaciğerinizde detoks etkisi yaratacak besinler...

SARIMSAK
Boş bir mide üzerine bir diş sarımsak yemek muhtemelen doğal tıptaki en klasik reçetedir. Sarımsak ağız kokusuna neden olur ancak karaciğer fonksiyonunuzu optimum bir hale getirmek ve kilo vermek istiyorsanız, her sabah boş mideye bir diş sarımsak yemenizi öneririz.

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Karaciğerinizde detoks etkisi yaratacak besinler...

GREYFURT
Greyfurt sağlıklı bir karaciğer için muhteşem bir meyvedir. Yüksek C vitamini içeriği ve antioksidanları karaciğerin doğal arınma işlevlerine yardımcı olur. Kahvaltıda bir bardak taze sıkılmış greyfurt suyu içebilirsiniz.

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