Karaciğer yağlanması belirtileri! Bu 10 şey varsa dikkat

Dünya şişmanlıyor. Obezite ise en büyük sorunların başında geliyor. Haliyle birçok sağlık problemi de tüm bunlara paralel olarak hayatımızın merkezine yerleşiyor. Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam bizi hastalıkların pençesine bırakıyor. Tıpkı karaciğer yağlanmasında olduğu gibi… Avrasya Hastanesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Mecdi Hikmet Ergüney, karaciğer yağlanmasının tedavi yöntemlerini ve korunmanın ipuçlarını sizler için anlattı.

Normalin üstündeki karaciğer yağlanmasına dikkat! : Tıp dilinde “steatoz” olarak bilinen karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde çeşitli nedenlerden dolayı fazla yağ birikmesiyle meydana gelen bir sağlık problemidir. Normal durumda karaciğerde belli oranda yağ bulunur ve bu yağ karaciğere zarar vermez. Ancak normalin üstündeki yağlanmalar, karaciğer fonksiyonlarını kısıtlarken yapısal değişikliklerin oluşmasına sebep olur.

Karaciğer yağlanmasının belirtileri : Birçok hasta ilk aşamada bu problemi fark etmediği gibi kendinde hastalığa dair semptomları

gözlemleyemez. Ancak yağlanma ilerledikçe karaciğer fonksiyonları bozulmaya başlar. Bu bozulmalar sonucunda vücut birçok belirti göstermeye başlar. Bu belirtiler;

*Midede şişkinlik ve hazımsızlık,

*Mide bulantısı, kusma refleksi,

*Kilo ve güç kaybı,

*İştahsızlık,

*Halsizlik ve yorgunluk,

*Nefes ve vücutta oluşan kötü kokular,

* Vücut ısında düşme,

*Gözlerde kızarma ve sararma,

*Ciltte kaşıntı ve kızarıklık,

*Boyun ve koltuk altında görülen renk değişimleri

Karaciğer yağlanmasına sebep olan unsurlar; Obeziteden alkole kadar birçok faktöre bağlı olarak ortaya çıkan karaciğer yağlanması, Türkiye’de her 4 kişiden 1’inde görülüyor.

Aşırı alkol tüketimi: Alkol tüketimi aşırı bir durum olduğunda karaciğerde yağlanma başlayabilir. Çünkü alkol, karaciğerin yağ metabolizmasındaki işlevine zarar verir ve yağın karaciğer hücrelerinde birikmesine neden olur.

Obezite: İnsülin direnci, hormonal nedenler ya da kötü beslenme alışkanlıkları nedeniyle alınan fazla kilolar vücutta yağ hücrelerinde depolanır. Fazla kiloların artmasıyla hücreler yağ depolayamaz hale gelir ve burada depolanamayan yağlar karaciğer gibi organlarda depolanmaya başlanır.

İnsilün direnci: Genetik nedenler dahil olmak üzere kötü beslenme gibi faktörler vücutta insülin direncini ortaya çıkabilir. İnsülin hormonuna karşı vücutta hücrelerin direnç göstermesi sonucu pankreas daha fazla insülin salgılamaya başlar ve insülin hormonundaki bu artış sonucu kandaki ve karaciğerdeki yağ asitlerinde artış görülür. Sonuç ise, karaciğer yağlanması.