Karacabey kimdir bayrağı midesinden çıkartılan komutan

"Osmanlı'nın ilk yıllarında orduda bayraktarlık yapan Karacabey, Bizans ile yapılan bir savaşta esir düşeceğini anlaşınca bayrağın düşman eline geçmemesi için 'namus' olarak gördüğü bayrağı küçük parçalara böler ve yutar. Ancak kısa bir süre sonra durum Türk askerlerinin lehine döner ve Karacabey arkadaşları tarafından kurtarılır. Karacabey'e arkadaşları ve komutanları sancağı ne yaptığını sorar. Karacabey, düşmana vermemek için parçalara ayırarak yuttuğunu söyler fakat kimseyi inandıramaz. Karacabey, yalan söylemediğini ispatlamak için midesini parçalar ve karnındaki bayrağın ortaya çıkmasını sağlar. Midesini kesmeden, yani ölmeden önce ise 'Benim yerim burasıdır. Beni buraya gömün ve üzerimi bayraksız bırakmayın.' diye vasiyet ettiğine inanılır."