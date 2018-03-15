Karacabey kimdir bayrağı midesinden çıkartılan komutan

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin dört bir yanından tarihi yarımadayı ziyarete gelenlerin uğrak yerlerinden olan "Bayraklı Baba Türbesi", hem hikayesi hem de dua eden ziyaretçilerin astığı yüzlerce Türk bayrağıyla ilgi görüyor.

Karacabey kimdir bayrağı midesinden çıkartılan komutan

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin dört bir yanından tarihi yarımadayı ziyarete gelenlerin uğrak yerlerinden olan "Bayraklı Baba Türbesi", hem hikayesi hem de dua eden ziyaretçilerin astığı yüzlerce Türk bayrağıyla ilgi görüyor. Tarihi Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı'nı gezen ziyaretçiler, Gelibolu ilçesi Hamzakoy bölgesinde bulunan ''Bayraklı Baba Türbesi''ne uğrayıp dua ediyor. Gelen her ziyaretçinin Türk bayrağı astığı türbe, özellikle hafta sonları Türkiye'nin değişik bölgelerinden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Türbe, çevresi ve tavanındaki demirlere uç uca eklenerek asılan yüzlerce Türk bayrağıyla, kırmızı-beyaz görüntüsüyle dikkati çekiyor.

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Karacabey kimdir bayrağı midesinden çıkartılan komutan

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Gelibolu Yarımadası'nın geçmişten günümüze birçok tarihi olaya tanıklık ettiğini söyledi. Özacar, bu topraklardaki tüm değerleri gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştıklarını dile getirerek, "Bayraklı Baba"nın da bu toprakların bir değeri olduğunu vurguladı. Asıl adı Karacabey olan Bayraklı Baba ile ilgili iki rivayetin olduğunu dile getiren Özacar, şöyle konuştu:

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Karacabey kimdir bayrağı midesinden çıkartılan komutan

"Osmanlı'nın ilk yıllarında orduda bayraktarlık yapan Karacabey, Bizans ile yapılan bir savaşta esir düşeceğini anlaşınca bayrağın düşman eline geçmemesi için 'namus' olarak gördüğü bayrağı küçük parçalara böler ve yutar. Ancak kısa bir süre sonra durum Türk askerlerinin lehine döner ve Karacabey arkadaşları tarafından kurtarılır. Karacabey'e arkadaşları ve komutanları sancağı ne yaptığını sorar. Karacabey, düşmana vermemek için parçalara ayırarak yuttuğunu söyler fakat kimseyi inandıramaz. Karacabey, yalan söylemediğini ispatlamak için midesini parçalar ve karnındaki bayrağın ortaya çıkmasını sağlar. Midesini kesmeden, yani ölmeden önce ise 'Benim yerim burasıdır. Beni buraya gömün ve üzerimi bayraksız bırakmayın.' diye vasiyet ettiğine inanılır."

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Karacabey kimdir bayrağı midesinden çıkartılan komutan

Özacar, diğer rivayette ise Karacabey'in Bizans ile yapılan bir savaşta şehit düşmeden önce "Beni çok sevdiğim Gelibolu'ya gömün ve üzerimi bayraksız bırakmayın." vasiyeti üzerine burasının türbeye dönüştüğünü anlattı. Bayraklı Baba Türbesi'ni ziyaret edenlerin dua ederek Türk bayrağı astığını dile getiren Özacar, şunları kaydetti:

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