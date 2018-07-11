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Karabük'te Roma dönemine ait taş sandık bulundu

Karabük'te Roma dönemine ait taş sandık bulundu

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, Roma döneminde ait kalıntılar bulundu. Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, ilçede belediye ekiplerinin yol çalışması esnasında Roma dönemine ait yaklaşık bin 800 yıllık taş sandık mezar bulunmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 01:40 - Güncelleme: 11-07-2018 01:40

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, Roma döneminde ait kalıntılar bulundu. Yenice Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, ilçede belediye ekiplerinin yol çalışması esnasında Roma dönemine ait yaklaşık bin 800 yıllık taş sandık mezar bulunmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muhammet Fatih Demirel 'Burası muhtemelen bir mezar alanı. Çalışmalar sonunda burasıyla ilgili kesin ve net bilgilere sahip olacağız. Şu anda oradaki yol çalışmaları durduruldu." dedi. 

Demirel,  yaptığı açıklamada, mezarın çıkarıldığını duyar duymaz geniş güvenlik önlemleri aldıklarını polis ve jandarmanın bölgede nöbet tuttuğunu söyledi.

DERİN İNCELEME YAPILACAK; Mezarın ilçe tarihine ışık tutacağını düşündüklerini belirten Demirel, "Karabük Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan ekipler alanda inceleme yaptı. Yapılacak araştırmaların ardından ilgili kurumlara da bildirilecek. Daha sonra bölgede daha derin ve geniş bir çalışma olabilir. Bakalım daha neler çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Burası muhtemelen bir mezar alanı. Çalışmalar sonunda burasıyla ilgili kesin ve net bilgilere sahip olacağız. Şu anda oradaki yol çalışmaları durduruldu." diye konuştu. 

NELER OLMUŞTU? Yenice Belediyesi ekipleri, Yirmibeşler Mahallesi'nde iki gün önce yol çalışması yaptığı sırada tarihi bir mezara rastlamış, olay yerine çağrılan polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi almıştı. 

Emniyet güçleri, kazı sırasında tahrip olan mezardan çıkan tarihi eserlere ise el koymuştu. Roma döneminde ait olduğu değerlendirilen taş sandık mezarın, yaklaşık bin 800 yıllık olduğu tahmin ediliyor. 

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