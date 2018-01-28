Karabük’te feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı!

KARABÜK'te yakınlarının nişanına katıldıktan sonra Ankara'ya dönmek üzere yola çıkan 2 ailenin bulunduğu otomobilin tomruk yüklü TIR'a arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Ankara D-755 karayolunun Aslanlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rahman Aksoy (59) yönetimindeki 25 SE 188 plakalı otomobil, önünde seyreden Özgür Yılmaz (34) yönetimindeki 51 BL 766 plakalı tomruk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye kaza kırım, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerin müdahalesi ile otomobil sürücü Rahman Aksoy, Zekiye Aksoy (62), Seda Erorhan (30), Uğur Erorhan (32) ve Ali Çınar Erorhan (3) ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Zekiye Aksoy ve Seda Erorhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Eskipazar Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardında araçlar olay yerinden kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, otomobilin kaldırılması sonrası yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Güncel 28 Ocak 2018 23:40
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