Karabük'te cezaevi nakil aracı devrildi: 2 şehit!

Karabük'ün Yenice ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, bazı askerler de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenice ilçesinde mahkum taşıyan cezaevi nakil aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda şarampole yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.