Karabük’te 10 binler şehidine ağladı

TSK’nın Afrin bölgesine düzenlediği “Zeytindalı Harekatı”nda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı. Şehidi, alana sığmayan on binler uğurladı. TSK'nın Afrin bölgesine düzenlediği operasyonda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın naaşı bu sabah saatlerinde Safranbolu'ya getirildi.

Anne Ülker, baba İsmail, kız Kardeşi Beyza Pınar ve 3 aylık eşi komiser yardımcısı Hafize Nur cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi. Cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, TBMM Eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber, Bartın Valisi Nusret Dirim, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Tuğgeneral Mustafa Üngör, Milletvekilleri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve on binlerce vatandaş katıldı.

Alana sığmayan kalabalığın katıldığı cenaze töreninde feryatlar yükseldi. Cenaze namazını Karabük İl Müftüsü Halil Bektaş kıldırdı. Tabutu askerler omzuna alması ile birlikte şehidin annesi ve dedesi de tabuta el atarak cenaze aracına kadar eşlik etti.

