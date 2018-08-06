Karaaslan piknik alanı nerede Konya sosyal medyanın dilinde

Karaaslan Piknik Alanı nerede sorusu bugün binlerce kişi tarafından merak edildi. Konya'da yapılan ve vatandaşların hizmetine sunulan Karaaslan piknik alanı özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü, park görüntüsü ile birçok kişiden eleştiri aldı. Asfalt ile birbirinden ayrılan parseller halindeki piknik bahçesi yok denecek kadar az yeşil alanı ile eleştiri oklarının hedefi oldu.

Bazı kullanıcılar, “Buraya park zaten denmez de, bahçe bile nasıl denir bilemedim” derken; bir Twitter kullanıcısı da İstanbul Zincirlikuyu’daki mezarlığın girişinde yer alan “Her canlı ölümü tutacaktır” sözünü hatırlatarak, “Her canlı bir gün pikniği tadacaktır” yorumunda bulundu.