Kara Sevda dizisi İspanya'da reyting rekorları kırıyor

Yayınlandığı dönemde çok konuşulan ve pek çok ülkeye satılan Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ün baş rolünde oynadıkları Kara Sevda dizisinin dünyanın çeşitli ülkelerindeki gösterimi sürüyor. Dizi Türkiye’de biteli çok oldu ama geçtiğimiz yıl Emmy’de aldığı başarıdan sonra dünya turu hala sürüyor.
Son dönemde İspanya’da gösterilmeye başlayan dizi, İspanyol izleyicilerin büyük beğenisini kazanmış durumda. Kara Sevda, İspanya’da Amor Eterno adıyla şu anda yayında ve adeta kanalın rekorlarını kırıyor.
Aldığı reytinglerle ön plana çıkan dizi, ülkede resmen fırtına koparmaya devam ediyor.
Dizi üstelik 2011 yılından bu yana İspanya’nın telenovelası ünvanını bile elde etti. Haberi, Medyatava’dan Birsen Altuntaş paylaştı.
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