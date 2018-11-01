Kara Sevda dizisi İspanya'da reyting rekorları kırıyor

Yayınlandığı dönemde çok konuşulan ve pek çok ülkeye satılan Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ün baş rolünde oynadıkları Kara Sevda dizisinin dünyanın çeşitli ülkelerindeki gösterimi sürüyor. Dizi Türkiye’de biteli çok oldu ama geçtiğimiz yıl Emmy’de aldığı başarıdan sonra dünya turu hala sürüyor.