Kara Kuvvetleri davasında ara karar

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 142 sanık hakkında açılan davada tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıklar ve avukatlarının cumhuriyet savcısının mütalaasına karşı beyanları alındı. Savcı, dünkü mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etmişti. Bu kapsamda beyanda bulunan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek tahliye talebinde bulundu.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava, 19 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında görülmek üzere ertelendi.



