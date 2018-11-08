Kara büyü ayini sırasında erkek arkadaşını öldürdü!

Brezilya'da bir kadın erkek arkadaşını kara büyü ayini sırasında öldürdüğünü itiraf etti. Clea Fernanda Maximo da Silva isimli kadın, İtalyan sevgilisini öldürmeden önce onu sıkıca bağladığını ve her yerini streç filmle kapladığını açıkladı.
Cinayetin ardından 48 yaşındaki Carlo Cicchelli'nin cesedini odasında saklayan kadın, çürümeden kaynaklı kokuyu bastırmak için parfüm ve kömür kullandı.
Cani kadın, kokuyu saklayamayacak noktaya gelince polise cinayeti itiraf etmek zorunda kaldı.
Çift, Alagoas eyaletinin Maceio kentinde birlikte yaşıyordu. Kadın, sevgilisinin madde bağımlılığından ve şiddet eğiliminden şikayetçiydi.
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