Kara büyü ayini sırasında erkek arkadaşını öldürdü!

Brezilya'da bir kadın erkek arkadaşını kara büyü ayini sırasında öldürdüğünü itiraf etti. Clea Fernanda Maximo da Silva isimli kadın, İtalyan sevgilisini öldürmeden önce onu sıkıca bağladığını ve her yerini streç filmle kapladığını açıkladı.