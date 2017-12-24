Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 2 TIR kaza yaptı 1 yaralı

Kaza, bugün saat 10.00'da Van'ın Muradiye ile Çaldıran ilçeleri arasındaki kavşakta meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 33 EDD 73 ve 33 CNP 36 plakalı iki TIR yarım saat arayla aynı noktada kaza yaptı. Kayganlaşan yolda yan yatan tır'lar büyük hasar görürken, kazada bir kişi yaralandı. Kaza'da TIR şoförü Mahsun Gün yaralandı. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Gün'ün sağlık durumunun iyi oluduğu belirtilirken, soruşturma başlatıldı.

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