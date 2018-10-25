Kar nedeniyle yollar kapandı! Türkiye'den kar manzaraları

Bölgedeki kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı yüksek tonajlı araçlar da yolda kaldı. Yolda kalan TIR'ların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kar lastiği bulunan araçların kontrollü şekilde geçişine izin verilirken, karayolu ekipleri ise tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Bölge Trafik ekipleri ağır tonajlı ve kış lastiği olmayan araçları Yıldızeli ilçesinde bekletmeye başlattı. Yolda kalan bazı sürücüler ise lastiklerine zincir takmaya çalıştı. Kar yağışı ve tipi bölgedeki etkisini sürdürüyor.