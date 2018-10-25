Kar nedeniyle yollar kapandı! Türkiye'den kar manzaraları

Türkiye'de dün itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle pek çok bölgede araçlar mahsur kaldı.

Kar nedeniyle yollar kapandı! Türkiye'den kar manzaraları

Sivas'ta, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Tokat karayolunda araçlar mahsur kaldı.

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Kar nedeniyle yollar kapandı! Türkiye'den kar manzaraları

Sivas'ta sabah başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kente mevsimin ilk karı düşerken Sivas-Tokat Karayolu üzerinde bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde ise ulaşım olumsuz etkilendi.

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Kar nedeniyle yollar kapandı! Türkiye'den kar manzaraları

Bölgedeki kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı yüksek tonajlı araçlar da yolda kaldı. Yolda kalan TIR'ların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kar lastiği bulunan araçların kontrollü şekilde geçişine izin verilirken, karayolu ekipleri ise tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Bölge Trafik ekipleri ağır tonajlı ve kış lastiği olmayan araçları Yıldızeli ilçesinde bekletmeye başlattı. Yolda kalan bazı sürücüler ise lastiklerine zincir takmaya çalıştı. Kar yağışı ve tipi bölgedeki etkisini sürdürüyor.

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Kar nedeniyle yollar kapandı! Türkiye'den kar manzaraları

Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Alacabel’de yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede araçlarıyla mahsur kalanların kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.

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