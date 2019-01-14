Kar nedeniyle bu illerde okullar tatil edildi

Bitlis, Iğdır ve Van'da soğuk ve karlı yağış nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. İşte 14 ocak 2019 kar tatili ilan edilen okullar hangileri?

Kar nedeniyle bu illerde okullar tatil edildi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilk ve orta dereceli okullar yarın için bir gün süreyle tatil edildi.

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Kar nedeniyle bu illerde okullar tatil edildi

Tatvan'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığı ilçede 30 santimetreye ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde bulunan ilk ve orta dereceli okullarda, yarın için eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Aynı gün kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerin de izinli sayılcağı belirtildi.

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Kar nedeniyle bu illerde okullar tatil edildi

Bitlis merkez, Ahlat, Adilcevaz ve Mutki ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışının bölgede devam ettiği belirtildi.

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Kar nedeniyle bu illerde okullar tatil edildi

Açıklamada, merkez ve bağlı köylerde okulların yarın tatil edildiği duyuruldu. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda da Ahlat, Adilcevaz ve Mutki ilçeleri ile bağlı köylerde yarın eğitime ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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