Kar maskeli 2 kişinin pompalı tüfek yaptıkları soygun güvenlik kamerasında

Edinilen bilgilere göre, soygun, 10 Mart Cumartesi günü akşam 20.00 sıralarında, Esenler Kazım Karabekir Mahallesindeki bir markette gerçekleşti. Markete giren kar maskeli iki kişinin pompalı tüfek ve palayla yaptıkları soygun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kar maskeli soyguncular soymak istedikleri markete giriyor.

Bu arada soyguncular, çıktıklarında kapıda biri bayan iki müşteri ile karşılaşırken, müşterilerin maskeli ve silahlı soyguncular karşısındaki rahat tavrı dikkat çekiyor. İçeri ikinci teşebbüslerinde giren soyguncular, doğrudan kasiyere yöneliyor. Kadın görevliyi pala ve silah zoruyla kasadan uzaklaştıran soyguncular, kasadaki paraları alıp akşamın karanlığından da faydalanarak kaçıyor.

Zanlılar kaçarak izini kaybettirirken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis, 250 farklı güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceledi. Soyguncular, kaçarken silah ve palayı attıklarını belirleyen güvenlik güçleri, bindikleri bir minibüsün içindeki kameradan zanlıların pantolon ve ayakkabıdan eşkallerini tespit ederek soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan araştırmalarda soyguncuların, Y.U. (21) ve M.A. (20) olduğu tespit edildi. Her iki zanlı, olaydan 6 gün sonra gizlendikleri evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan birinin yakalandığında soygun sırasında giydiği kazakla ele geçirilmesi dikkat çekti.

M.A. isimli zanlının ‘uyuşturucu Kullanmak’ konusundan poliste adet suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, Y.U. adlı zanlının ise ‘hırsızlık’, ‘uyuşturucu kullanmak’, ‘gasp’ ve ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’ kapsamında toplam 6 ayrı suç dosyasının bulunduğu kaydedildi. Yakalanan her iki zanlı, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.