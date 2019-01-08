Kar hakkında çok az bilinen 15 ilginç bilgi

Kar aslında beyaz değildir Yukarıdaki paragrafta da kullanmış olduğumuz ‘beyaz örtü’ terimini çok duymuşsunuzdur. Fakat kar aslında beyaz değil şeffaftır. Karın çoğunlukla beyaz görünmesine neden olan şey, kar tanelerinin ışık spektrumundaki renkleri farklı yönlere dağıtmasıdır. Ayrıca kar, toz ve kirlilik nedeni ile farklı renklerde de görünebilir.



