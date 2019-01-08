Kar hakkında çok az bilinen 15 ilginç bilgi

Kar, diğer yağışlara göre çok ayrı bir olaydır. Nedeni yalnızca daha nadir yaşanıyor olması değil, aynı zamanda muazzam bir doğa olayı olmasıdır.

Kar hakkında çok az bilinen 15 ilginç bilgi

Kış mevsiminin en yoğun dönemlerine girmemizle birlikte Türkiye’nin pek çok şehrine kar düşmeye başladı. BBC Earth, Anadolu’nun beyaz örtüyle kaplanmasıyla birlikte kar hakkında pek çok kişi tarafından bilinmeyen 15 ilginç bilgiyi derled

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Kar hakkında çok az bilinen 15 ilginç bilgi

İşte karın adı kadar basit bir şey olmadığını gösteren 15 bilgi;

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Kar hakkında çok az bilinen 15 ilginç bilgi

Kar aslında beyaz değildir Yukarıdaki paragrafta da kullanmış olduğumuz ‘beyaz örtü’ terimini çok duymuşsunuzdur. Fakat kar aslında beyaz değil şeffaftır. Karın çoğunlukla beyaz görünmesine neden olan şey, kar tanelerinin ışık spektrumundaki renkleri farklı yönlere dağıtmasıdır. Ayrıca kar, toz ve kirlilik nedeni ile farklı renklerde de görünebilir.

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Kar hakkında çok az bilinen 15 ilginç bilgi

Her bir kar tanesi farklı şekle sahiptir
Kar tanelerinin şeklini ortam sıcaklığı belirler. -2 derece sıcaklıkta sivri ve uzun kristaller oluşurken, -5 derecelik sıcaklık düz, tabak şeklinde kristaller oluşmasına neden olur. Kar tanelerinin düşerken farklı sıcaklıklara maruz kalması, kristalin her bir kolunun farklı şekle sahip olmasına neden olabilir.

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