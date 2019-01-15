Kar esareti... 250 yol kapalı, 20 köy elektriksiz kaldı

Yoğun kar yağışı sırasında iki tırın makaslaması nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü, çalışmaların ardından açıldı. Manisa’nın Kula ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında, İzmir-Ankara D300 karayolu üzerindeki Esenyazı, Gökçeören ve Kovukdere mevkilerinde ile Sivas-Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesinde yollar ulaşıma kapandı. İzmir, Manisa ve Uşak'ta da etkili olan kar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.



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