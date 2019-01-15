Kar esareti... 250 yol kapalı, 20 köy elektriksiz kaldı

Yoğun kar yağışı sırasında iki tırın makaslaması nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi İstanbul yönü, çalışmaların ardından açıldı. Manisa’nın Kula ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında, İzmir-Ankara D300 karayolu üzerindeki Esenyazı, Gökçeören ve Kovukdere mevkilerinde ile Sivas-Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesinde yollar ulaşıma kapandı. İzmir, Manisa ve Uşak'ta da etkili olan kar nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.
Bolu'da sabah saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti, Bakacak ve Darıyerihasanbey mevkilerinde iki tırın makaslaması sonucu ulaşıma kapandı.
İZMİR - ANKARA KAPANDI
Manisa’nın Kula ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında, İzmir-Ankara D300 karayolu üzerindeki Esenyazı, Gökçeören ve Kovukdere mevkilerinde yol trafiğe kapandı
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