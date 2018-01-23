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Kar başladı Bursa hava durumu son uyarı

Kar başladı Bursa hava durumu son uyarı

BURSA hava durumu kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Meteoroloji son tahminlere göre Bursa'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı yarın, yani 24 Ocak Çarşamba günü de kısmen görülecek. Haftasonuna doğru sıcaklıklar birkaç derece artacak ve haftasonu kar yağışı görülmeyecek.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2018 11:52 - Güncelleme: 23-01-2018 11:52

BURSA hava durumu kar başladı meteoroloji son tahminleri tuttu. Bursa'sa sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde kısmen de olsa etkili oluyor. Kar yağışın sulu şekilde yarın da yağması ve haftasonuna doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor.

LAPA LAPA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?:Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Kocaman, rüzgarın kuzeye döndüğünü belirterek, "Kuzeyden 50 kilometre gibi kuvvetli bir şekilde esiyor. Bu önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bugün dahil, çarşamba ve perşembe günleri rüzgar devam edecek." diye konuştu.

Kocaman, önümüzdeki 3 gün boyunca havanın soğuk olacağı bilgisini vererek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akşam 1-2, gündüzleri ise 4-5 derece civarında sıcaklıklar bekliyoruz. Bu sürede hafif yağışlar var. Kuzey bölgelerde ve yükseklerde karla karışık yağmur, şehirler ve aşağı kesimlere ise yağmur şeklinde bekliyoruz. Marmara'da kar beklenmiyor. Bölgenin sahillerinde ve şehir merkezlerinde yağmur, yüksek alanlara karla karışık yağmur beklentimiz var. Bölgenin doğusunda Kocaeli, Sakarya'da ve Batı Karadeniz bölümünde sahillerde karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar bekliyoruz."

Bazı bölgeler hariç yurdun büyük bölümünde kar beklentisi olduğunu aktaran Kocaman, İstanbul, kıyı Ege ve Batı Akdeniz hariç yurdun tamamının kar yağışlı olarak görüldüğünü bildirdi.

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