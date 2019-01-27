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Kaptan Volkan Demiral tüm takımı toplayıp konuşma yaptı

Kaptan Volkan Demiral tüm takımı toplayıp konuşma yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın E.Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in takımı toplayıp konuştuğu öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2019 15:13 - Güncelleme: 27-01-2019 15:13

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçında Ümraniyespor'a elenen Fenerbahçe'de takımın moralini yükseltmek için Volkan Demirel ipleri eline aldı. Uzun süre kadro dışı kaldıktan sonra Ersun Yanal'ın gelmesiyle birlikte tekrardan ilk 11'e dahil olan kaptan, takımı toplayarak konuşma yaptı.

Sözcü'nün haberine göre maçtan sonraki gün yapılan antrenmanda takım arkadaşlarıyla bir toplantı yapan Volkan'ın, Malatyaspor kaçına vurgu yaparak, “Artık son seviyeye geldik. Bundan sonra yapılan hataların telafisi Yok. Malatyaspor maçıyla net çıkışa geçmemiz gerekiyor. Herkes üzerindeki formanın kıymetini bilsin. Bize güvenenleri mahcup etmemeliyiz. Malatyaspor'u yeneceğiz. Buna inanıyorum” dediği öğrenildi.

TEK TEK İLGİLENDİ: Volkan Demirel'in takım içinde yaptığı toplantıda futbolcular oldukça mutlu oldu. Volkan'ın herkesle tek tek ilgilenmesi ve durumun ciddiyetini anlatmasını olumlu karşılayan diğer futbolcuların, “Kaptan dediklerin doğru. Bu taraftara artık daha fazla acı veremeyiz. Hepimiz üzerimize düşeni yapacağız ve Malatya maçını kazanıp çıkışa geçeceğiz' ifadelerini kullandığı belirtildi.

Takım içindeki bu birlik mesajının teknik direktör Ersun Yanal'ı da mutlu ettiği ve sorumluluk alan kaptan Volkan'a teşekkür ettiği de öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 27 Ocak 2019 15:30 He canim konusmaylan bagirmaylan kim savas kazanmis ki

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