Kapıyı açtı, servis şoförünü vurdu, yoluna devam etti...

Olay, Kartal’da dün sabah erken saatlerde yaşandı. Servis şoförü Murat B. (47) iddiaya hareket etmek üzere aracına bindi. Bu sırada yanına yaklaşan bir şüpheli aracın kapısını açıp, Murat B.’ye ateş etti. Olayın şoku ile neye uğradığına şaşıran Murat B., şüpheli şahsın rahat tavırlar ile olay yerinden uzaklaşmasının ardından yardım çağırmak için telefonuna sarıldı. Kendi imkanları ile hastaneye giden Murat B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu sol ve sağ bacağından yaralandığı öğrenildi.Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı dedektifler olayla ilgili inceleme başlatırken olayda yaralanan Murat B.’nin karşı tarafı tanımadığını ileri sürdüğü öğrenildi. Yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Murat B.’nin servis aracına binmesi şüpheli şahsın gelip silahla yaraladıktan sonra rahat bir şekilde olay yerinden ayrılması görülüyor.