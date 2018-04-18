Kapıdaki büyük tehlike! Bu bir İran oyunu mu?..

Son iki ay içinde yüzde 90’ı Afgan, 50 bin göçmen İran sınırından Türkiye’ye giriş yaptı. Aralarında İran’ın Suriye’de paralı asker olarak kullandığı Hazaraların da bulunduğu iddiası endişe verici. Ülkesinde paralı askerlik yapanlar da var...

Kapıdaki büyük tehlike! Bu bir İran oyunu mu?..

TÜRKİYE son dönemde İran sınırından giriş yapan ve çok büyük bölümü Afganistan vatandaşı olan göçmen sorunuyla boğuşuyor. Ancak, göçmen sorunu kadar gelenlerin kimlikleri ve ortada dolayan iddialar büyük tehlike arzediyor. Son iki ay içinde yüzde 90’ı Afgan, 50 bin göçmen Türkiye’ye giriş yaptı. 2018’de gelenlerin profili öncekilerden çok farklı. Aralarında İran’ın Suriye’de paralı asker olarak kullandığı Hazaraların da bulunduğu iddiası endişe verici. Gelenlerin bazılarının ise eski profesyonel askerler olması da bir diğer dikkat çekici nokta...

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Kapıdaki büyük tehlike! Bu bir İran oyunu mu?..

BU GELENLER ÖNCEKİLERDEN FARKLI... Yeni Şafak'ın haberine göre şubat ayından itibaren İran’ın göz yumması ve PKK ile ortak çalışan kaçakçıların organizasyonuyla kafileler halinde Türkiye’ye giren 50 bine yakın göçmenin arasına silahlı eğitim almış yabancı savaşçıların sızmasından endişe ediliyor. Bölgede göçmenleri yakından izleyen yetkililer ve STK’lar, 2018’de gelen göçmen profilinin öncekilerden farklı olduğuna dikkat çekiyor.

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Kapıdaki büyük tehlike! Bu bir İran oyunu mu?..

GERÇEK KİMLİKLERİ BİLİNMİYOR... Artış gösteren göçmen trafiğinde güvenlik güçlerinin dikkat kesildiği önemli bir konu var: “Binlerce insanın hepsi Türkiye’ye sadece çalışmak için mi geliyor?” Göçmen yoğunluğu sebebiyle yakalanan kişilerin tek tek detaylı incelemesini yapmak mümkün değil. Sığınmacı olabilmek için yanlarında kimlik taşımıyorlar. Göçmenlerin kendi beyanlarına göre adı soyadı, mesleği, ülkesi yazılıyor. Parmak izi alınıp fotoğrafları çekiliyor. Kolluk kuvvetlerinin göçmenlere sorması için hazırlanan bir form var. Formda herhangi bir etnik köken ya da mezhep sorusu etik olmadığı için yer almıyor.

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Kapıdaki büyük tehlike! Bu bir İran oyunu mu?..

İRAN'IN PARALI ASKERLERİ Mİ?.. Afganistan’dan İran’a göç eden, İran tarafından Suriye’de paralı asker olarak kullanılan Hazaralar arasında da Türkiye’ye gelenler var. Ancak sayıları konusunda hiç kimsenin bir fikri yok. Gerek Jandarma, gerek Emniyet birimleri tek tek göçmen toplamak yerine, kaçakçıları suçüstü yakalama üzerine strateji izliyor.

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