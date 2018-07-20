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Kapatılmıştı! İzmir Alman Okulu hakkında yeni gelişme

Kapatılmıştı! İzmir Alman Okulu hakkında yeni gelişme

'Yasal dayanağı eksik' olduğu gerekçesiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatılan İzmir Alman Okulu'nun yeni öğretim yılında açılacağı bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 14:36 - Güncelleme: 20-07-2018 14:41

DW Türkçe'de yer alan habere göre, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından haziran ayı sonunda kapatılan özel İzmir Alman Okulu'nun tekrar açılacağı bildirildi. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne bağlı okul, 'yasal dayanağı eksik' olduğu ileri sürülerek mühürlenmişti.

''ÇOK MUTLUYUM''
Okul müdürü Dirk Philippi, Alman haber ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Ağustos ayında başlayacak olan yeni öğretim yılında okulu gecikmeden açabileceğiz" dedi. 

Yaklaşık üç hafta önce İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okulun bulunduğu Urla'dan yetkililerin bulunduğu bir heyetin polis eşliğinde okula geldiği, müdür Philippi'ye yazılı ve sözlü olarak okulun kapatıldığını tebliğ ettiği bildirilmişti. Okul müdürü Philippi, okulun kapatılmasına gerekçe olarak 'yasal dayanak eksikliğinin' gösterildiğini belirtmişti.

Okulun mühürlenmesinin ardından Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı arasında birden fazla görüşme yapılmıştı. Görüşmelerde Türkiye'deki Alman okullarına ilişkin konular ele alındı. Alman vatandaşlarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da okula kayıt yaptırıp yaptıramayacağı konusunun da görüşmelerde gündeme gelmesi bekleniyordu.

YENİ EĞİTİM YILI 27 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
2008 yılında kurulan ve Alman Büyükeçliği'nin İzmir'deki temsilciliği olarak da faaliyet gösteren okulda 2 ile 20 yaş arasında 180 öğrenci eğitim görüyor. Yaklaşık 40 çalışanı olan okulda yeni eğitim yılının 27 Ağustos'ta başlaması öngörülüyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 20 Temmuz 2018 14:56 Demeki orada Basörtülü Kadinlar yokmus.....

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