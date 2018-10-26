Kapatılan üniversitenin dekan yardımcısı FETÖ'den tutuklandı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, FETÖ/PDY ile iltisaklı olması nedeniyle kapatılan Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinin dekan yardımcısı Hacı Ramazan Y. Malatya'da gözaltına alındı.
Kente getirilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki (TEM) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklandı.
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