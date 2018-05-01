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Kapatılan Taksim Meydanı yayalara açıldı

Kapatılan Taksim Meydanı yayalara açıldı

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle sabah saatlerinde kapatılan Taksim Meydanı, 20.45'te yayalara açıldı.

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 21:27 - Güncelleme: 01-05-2018 21:27

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren bariyerlerle yaya geçişine kapatılan Taksim Meydanı, saat 20.45'te yayalara açıldı.

Belediye görevlileri bariyerleri toplamaya başladı. Meydanda bekleyen emniyet güçlerinin bir kısmı ayrılmaya başlarken, bir kısmı da görev noktalarında beklemeye devam ediyor.

İNSANLAR CADDEDE YÜRÜMEYE BAŞLADI

 İstiklal Caddesi'nde yolu kapatan görevlilerin ayrılmasıyla birlikte insanlar caddede yürümeye başladı.

Öte yandan güvenlik nedeniyle kapatılan caddelerin açılmasının ardından araç geçişleri de başladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • kundemacı 01 Mayıs 2018 22:31 Yasakların olmadığı bir ülkede Taksim Meydanı; kim tarafından neden kapatılıyor. İşçiler bayramlarını burada kutsalar valinin ne zararı olur? Benim türbanlı bacım.

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