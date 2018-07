Kapatılan dernekler hangisi son KHK tam listesi-2018

Son KHK listesi kapatılan dernekler hangisi, kapatılan derneklerin sahibi kim oldu soruları merak konusu oldu. OHal Kapsamında çıkartılan 701 sayılı KHK Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Açıklamaya göre 12 dernek, 3 gazete ve 1 televizyon kanalı kapatıldı. Peki kapatılan dernekler hangisi ve kapatılan dernelerin sahibi kim? İşte merak edilenler...

701 SAYILI KHK KARARI: OLAĞANÜSTÜ Hal Kapsamında çıkartılan 701 sayılı KHK Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu tespit edilen 12 Dernek ile 3 gazete ve 1 televizyon kapatıldı. Kapatılan dernekler arasında geçtiğimiz aylarda genel Başkanı Alparslan Kuytul tutuklanan Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği de var.

KHK ile kapatılmasına karar verilen derneklerin isimleri şöyle:

- Adıyaman Fem Dershanesi Mezunları ve Mensupları Derneği

- Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği (Ankara),

- Suffem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Ankara)

- Anadolu İlim Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği (Ankara)

- Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği (Gaziantep)

- Özer Hukuk ve Düşünce Derneği (Kahramanmaraş)

- Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği (Kahramanmaraş)

- Kilis İmam Hatip Lisesi Mensupları ve Hafızları Derneği (Kilis)

- Beyaz Laleler Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Kocaeli)

- Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği (Malatya)

- Samsun Özgürlükçü Gençlik Derneği (Samsun)

- Viranşehir Sanayici ve İşadamları Derneği (Şanlıurfa)

İŞTE KAPATILAN GAZETELER... Aynı sebeplerden ötürü, İstanbul'da yayım yapan Halkın Nabzı ve Özgürlükçü Demokrasiile Diyarbakır'da çıkan Welat gazeteleri kapatıldı.

KAPATILAN TV KANALI: Avantaj TV'nin (Avantaj Televizyon Yayın Hizmetleri AŞ) yayım hayatı da sona erdirildi.

TÜM MALVARLIKLARINA EL KONULDU... Kapatılan söz konusu dernek, gazete ve televizyonlara ait taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evraklar Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayıldı. Bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edildi. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden hak ve talepte bulunulamayacak. Devre ilişkin işlemler, ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığınca yerine getirilecek.