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Kapalıçarşı'da saat 12.30'da çeyrek altının fiyatı 405 liraya kadar indi

Kapalıçarşı'da saat 12.30'da çeyrek altının fiyatı 405 liraya kadar indi

KAPALIÇARŞI altın fiyatları inişte. Saat 12.30 itibariyle gram altının fiyatı 251 liraya çeyrek altının fiyatı 405 liraya kadar indi. Altının gram fiyatı anlık olarak değişiyor ve dolarla eşzamanlı olarak bir aşağı bir yukarı hareket ediyor. İşte anlık verilerle altın fiyatları:

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 10:45 - Güncelleme: 14-08-2018 12:47

Altının gram fiyatı bugün 250 - 255 aralığında dengelenmiş görünüyor. Dün dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 280,8 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamıştı. Altın fiyatları dolarla paralel olarak aşağı yukarı hareket ediyor. Kapalıçarşı'da gram altının fiyatı bugün en düşük 251 lirayı gördü, çeyrek altında 405 liradan satıldı. Altın fiyatları öğle saatlerinden itibaren yeniden hareketlenmiş görünüyor.

Saat 12.30'daki altın fiyatları
Gram altının fiyatı 252 lira olurken çeyrek altın fiyatı da satışta 417 liraya çıktı. Cumhuriyet altını 1.699 liradan satılırken tam altın fiyatı 1.668 lira oldu.
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Saat 10.30 itibariyle altın fiyatları
Altındaki düşüş sürüyor. Gram altın 252 liraya kadar indi. Çeyrek altının satış fiyatı da saat 10.30'da 412 liraya kadar düştü. İşte altın fiyatlarındaki son durum:

Altın fiyatları bugün kaçtan başladı?
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.30'u gördüğünde önceki kapanışa göre yüzde 2,40 oranında değer kaybetti. Gram altının fiyatı 255 liraya inerken Kapalıçarşı'da çeyrek altın 418 lira, Cumhuriyet altını da 1.705 liradan satıldı.

Dolar saat 10.00'da 6.50'lere indi Euro da düşüyor 14 Ağustos 2018 kuru

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Öztürk Yıldırım 14 Ağustos 2018 11:04 Abd'nin hiç bir ürününü kullanmayalım bundan sonra.

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