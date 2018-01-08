Kapadokya’da 2017 yılında 247 gün balon turu yapıldı

Dünyanın ve Türkiye’nin sıcak hava balon turlarında başkenti konumunda olan Kapadokya Bölgesinde 2017 yılında yerli ve yabancı turistler balon turlarına büyük ilgi gösterdi. Geçtiğimiz yıllarda 365 gün üzerinden 300 gün olan uçurabilirlik oranı 2017 yılında ise geriledi. Kapadokya’da 2017 yılında 247 gün balon turu yapılırken, 118 gün ise balon turları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, 2017 yılında turist sayısının 2016 yılına göre yüzde 35 arttığını ifade ederken, yaşanan artışın balon turuna da yansıdığını kaydetti.

Kapadokya bölgesinde 2017 yılında en fazla balon iptalinin yaşandığı ay ise Aralık ayı oldu. KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, “Kapadokya’da bu yıl balon turlarına Aralık ayında 19 gün iptal verildi. Bu iptallerde en büyük etken hava şartları oldu. Ama inşallah 2018 yılında uçurabilirlik gün sayısının artmasıyla beraber bu eksikliklerimizi tamamlayacağız” diye konuştu.

  • Güncel 08 Ocak 2018 09:44
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