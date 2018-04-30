Kanserin çaresi Türkiye'ye has bu bitkide mi?

Pelemir otunun sadece Türkiye'de, özellikle de Akdeniz Bölgesi'nde yayılım gösteren 23 türü üzerinde çalıştıklarını anlatan Kırmızıgül, bitkinin içeriğini belirlediklerini, kimyasal anlamda her bileşiğin biyolojik aktivitesini test ettiklerini belirtti. 'AKCİĞER KANSER HÜCRESİNE KARŞI KULLANILAN İLAÇTAN DAHA AKTİF'

Kırmızıgül, son yıllarda heyecan verici laboratuvar sonuçlarıyla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Pelemirin sadece Türkiye'de yetişen 2 türündeki bileşiğin akciğer kanser hücresine ve ilave olarak bazı kanser türlerine karşı kullanılan ilaçtan daha aktif olduğunu gördük. Hedefimiz insanlığa hizmet adına güzel sonuçlar alabilmek." dedi.