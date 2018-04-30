Kanserin çaresi Türkiye'ye has bu bitkide mi?

Türk bilim insanları, pelemir bitkisinin sadece Türkiye'de yetişen iki türünde kanser tedavisinde kullanılan saponin türü bileşiklerin bulunduğunu ve bu bileşiklerin ilaçlardan daha aktif olduğunu belirledi.

Kanserin çaresi Türkiye'ye has bu bitkide mi?

Türk bilim insanları, pelemir bitkisinin sadece Türkiye'de yetişen iki türünde kanser tedavisinde kullanılan saponin türü bileşiklerin bulunduğunu ve bu bileşiklerin ilaçlardan daha aktif olduğunu belirledi.

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Kanserin çaresi Türkiye'ye has bu bitkide mi?

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Organik Kimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süheyla Kırmızıgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır bitkiler üzerinde çalışmalarını yürüttüklerini, bu çalışmalardan en önemlisini halk arasında "pelemir otu" adıyla bilinen Cephalariae bitkisinin oluşturduğunu söyledi.

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Kanserin çaresi Türkiye'ye has bu bitkide mi?

Pelemir otunun sadece Türkiye'de, özellikle de Akdeniz Bölgesi'nde yayılım gösteren 23 türü üzerinde çalıştıklarını anlatan Kırmızıgül, bitkinin içeriğini belirlediklerini, kimyasal anlamda her bileşiğin biyolojik aktivitesini test ettiklerini belirtti. 'AKCİĞER KANSER HÜCRESİNE KARŞI KULLANILAN İLAÇTAN DAHA AKTİF'
Kırmızıgül, son yıllarda heyecan verici laboratuvar sonuçlarıyla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Pelemirin sadece Türkiye'de yetişen 2 türündeki bileşiğin akciğer kanser hücresine ve ilave olarak bazı kanser türlerine karşı kullanılan ilaçtan daha aktif olduğunu gördük. Hedefimiz insanlığa hizmet adına güzel sonuçlar alabilmek." dedi.

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Kanserin çaresi Türkiye'ye has bu bitkide mi?

Doç. Dr. Nazlı Sarıkahya ise pelemirin Akdeniz'in yanı sıra Orta ve Doğu Anadolu'da da yabani olarak yetiştiğini ve halk tarafından una katılarak ekmeklerde kullanıldığını aktardı. Sarıkahya, laboratuvar ortamında yürüttükleri çalışmalarda pelemir bitkisinin içindeki saf maddelerin bileşik aktivitelerini öğrenmek ve biyolojik aktif yeni bileşikler bulmak üzerinde yoğunlaştıklarını vurguladı. Pelemirin yapısını aydınlattıklarını dile getiren Sarıkahya, o yapının içinde kanser hastalığının tedavisinde kullanılan saponin türü bileşiklere rastladıklarını anlattı.

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