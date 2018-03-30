'Kanserin artış hızı yavaşladı'

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın, "Kanserde son dönemde, artış hızının bir plato çizdiğini, artışın yavaşladığını veya durduğunu görüyoruz" dedi.

'Kanserin artış hızı yavaşladı'

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın, "Kanserde son dönemde, artış hızının bir plato çizdiğini, artışın yavaşladığını veya durduğunu görüyoruz" dedi. Uluslararası Kanser Kontrol Örgütünün (UICC) himayesinde, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda, "13. Ulusal Kanserli Hastalar Kongresi" kapsamında, basın toplantısı düzenledi.

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'Kanserin artış hızı yavaşladı'

AA'nın haberine göre; Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın, dünya genelinde 12 milyon kadar yeni kanser tanısı konduğunu belirterek, Türkiye'de ise bu rakamın 170 bin civarında olduğunu aktardı. Türkiye'de kanser istatistiklerinin sağlıklı tutulmaya başlandığını ifade eden Yalçın, şu bilgileri verdi: "Kanserde son dönemde artış hızının bir plato çizdiğini, artışın yavaşladığını veya durduğunu görüyoruz.

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'Kanserin artış hızı yavaşladı'

Kanserle olan mücadelemizde fayda görüyoruz. Kanserin hızını yavaşlatıp zaman kazanıp daha da başarılı olma şansımız var. Kanser, artıyor gibi görünüyor ama hıza baktığımız zaman ülkemizde ve gelişmiş ülkelerde artmadığını azalmaya başladığını görüyoruz. Bu bizi yıldırmıyor demek ki yolumuz başarılı. Hedefimiz doğru anlamına geliyor. Her yıl dünyada en az 8 milyon kişi kanserden kaybediliyor. Kanserle ilgili dünya savaşı var ama cephede üstünlük bize geçiyor."

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'Kanserin artış hızı yavaşladı'

Önceki yıllarda kanser tedavisinde tek çözüm yolunun ameliyat olduğunu anımsatan Yalçın, teknolojinin gelişmesiyle bazı kanser türlerinde kullanılan biyolojik ajanların bu gruptaki hastaların yaşam sürelerini uzattığını bildirdi.

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