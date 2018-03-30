'Kanserin artış hızı yavaşladı'

Kanserle olan mücadelemizde fayda görüyoruz. Kanserin hızını yavaşlatıp zaman kazanıp daha da başarılı olma şansımız var. Kanser, artıyor gibi görünüyor ama hıza baktığımız zaman ülkemizde ve gelişmiş ülkelerde artmadığını azalmaya başladığını görüyoruz. Bu bizi yıldırmıyor demek ki yolumuz başarılı. Hedefimiz doğru anlamına geliyor. Her yıl dünyada en az 8 milyon kişi kanserden kaybediliyor. Kanserle ilgili dünya savaşı var ama cephede üstünlük bize geçiyor."