Kanserin 8 çeşidini tespit eden yöntem geliştirildi

Bilim insanları tıbbın en büyük hedeflerinden birine bir adım daha yaklaştı: Kanser için evrensel kan testi.

BBC’nin haberine göre, Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki bir ekip, kanserin sekiz farklı çeşidini tespit eden bir yöntem geliştirdi. Hedef; yıllık bir test tasarlayarak kanseri erken bir evrede teşhis etmek ve hayatları kurtarmak.

İngiliz uzmanlar, bu durumun 'çok heyecan verici' olduğunu söylüyor.

MUTASYONA UĞRAMIŞ DNA VE PROTEİNE BAKILIYOR

Tümörler mutasyona uğramış DNA'larının ve proteinlerinin küçük izlerini kan akışına salıyorlar.

'Kanser Arama' (The Cancer Seek) testi, genellikle kanserlerde ortaya çıkan 16 gendeki mutasyonlara ve 8 farklı protesin salınımına bakıyor.

Yumurtalık, karaciğer, mide, pankreas, yutak, kolon, akciğer ve meme kanseri olan, daha diğer dokulara hastalıkları sıçramamış 1005 hastada bu test denendi.

Test genel olarak kanser vakalarının yüzde 70'ini tespit etti.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Okulu'ndan Dr. Cristian Tomasetti, "Erken teşhisin bu alanı çok hayati ve sonuçlar heyecan verici. Kanserin ölümlülüğü üzerinde inanılmaz bir etkisi olabilir" dedi.

KANSER NE KADAR ERKEN BULUNURSA TEDAVİ ETMESİ O KADAR KOLAY OLUYOR

Araştırılan sekiz kanserden beşinin erken teşhis için tarama programı yok.

Pankreas kanserinin çok az belirtisi olduğu için geç teşhis ediliyor ve beş hastadan dördü teşhisin konulduğu yıl hayatını kaybediyor.

Test şimdi kanser teşhisi konmamış kişilerde uygulanıyor. İşe yarayıp yaramadığını asıl bu ortaya çıkaracak.

Science dergisinde yayımlanan bu araştırma hem mutasyona uğramış DNA'yı hem de proteinleri tespit etmesi açısından çok önemli.

“KAN TESTİYLE KANSER TEŞHİSİNE ÇOK YAKINIZ”

Daha çok sayıda mutasyona uğramış DNA'nın ve proteinin analiz edilmesi daha geniş bir yelpazede kanser türünün tespit edilmesini sağlayacak.

Londra'daki Royal Marsden NHS Foundation Trust kurumunun kanser bölümünde ekip lideri olan Dr. Gert Attard da, bu testin çok heyecan verici olduğunu, kan testinin kanser teşhisinde kullanılmasını sağlayacak teknolojiye çok yakın olduklarını söylüyor.

Ancak Dr. Attard, kanser teşhisi konulduktan sonra ne yapılacağına dair belirsizlik olduğunu da aktarıyor. Çünkü bazı vakalarda tedavi, kısa sürede hayatı tehdit etmeyecek bir kanser türüyle yaşamaktan daha kötü olabiliyor.