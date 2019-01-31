Kanseri yok eden ilacı bulduk! Bilim insanları açıkladı

İsrailli bir grup bilim insanı 'tüm kanser türlerine etki edecek tedavi yöntemi geliştirdiklerini' iddia etti. Araştırma ekibi tarafından 'tedavinin 1 yıl içerisinde hazır olacağı' açıklandı. İsrailli bilim insanlarından oluşan küçük bir grup araştırmacı, ‘kanserin tüm türlerini kökten yok edebilecek bir yöntem bulduklarını’ iddia etti.
Araştırmayı yürüten, 2000 yılından beri faaliyet gösteren AEBi şirketinin sahibi Dan Aridor tarafından yapılan açıklamada “1 yıl içerisinde kanserin tedavisini hazır hale getireceğimize inanıyoruz” dendi.
Jerusalem Post’un haberine göre, Aridor açıklamasına “Kanser tedavi yöntemimiz, ilk günden itibaren etkisini gösterecek ve birkaç haftayı takiben uygulanacak. Günümüzdeki kemoterapi vb. gibi yöntemler gibi olmayan bu yeni tedavide neredeyse hiçbir yan etki görülmeyecek” sözleriyle devam etti.
Dünya genelinde her yıl 18.1 milyon insan kanser hastalığına yakalanırken, her 6 ölümden 1’inin nedeninin yine kanser olması, hastalığı çağımız için oldukça önemli kılmakta.
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