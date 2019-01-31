Kanseri yok eden ilacı bulduk! Bilim insanları açıkladı

İsrailli bir grup bilim insanı ‘kanserin tüm türlerini kökten yok edebilecek bir yöntem bulduklarını’ iddia etti. Tedavinin ise 1 yıl içerisinde hazır olacağını açıkladı.

Kanseri yok eden ilacı bulduk! Bilim insanları açıkladı

İsrailli bir grup bilim insanı 'tüm kanser türlerine etki edecek tedavi yöntemi geliştirdiklerini' iddia etti. Araştırma ekibi tarafından 'tedavinin 1 yıl içerisinde hazır olacağı' açıklandı. İsrailli bilim insanlarından oluşan küçük bir grup araştırmacı, ‘kanserin tüm türlerini kökten yok edebilecek bir yöntem bulduklarını’ iddia etti.

111
Kanseri yok eden ilacı bulduk! Bilim insanları açıkladı

Araştırmayı yürüten, 2000 yılından beri faaliyet gösteren AEBi şirketinin sahibi Dan Aridor tarafından yapılan açıklamada “1 yıl içerisinde kanserin tedavisini hazır hale getireceğimize inanıyoruz” dendi.

211
Kanseri yok eden ilacı bulduk! Bilim insanları açıkladı

Jerusalem Post’un haberine göre, Aridor açıklamasına “Kanser tedavi yöntemimiz, ilk günden itibaren etkisini gösterecek ve birkaç haftayı takiben uygulanacak. Günümüzdeki kemoterapi vb. gibi yöntemler gibi olmayan bu yeni tedavide neredeyse hiçbir yan etki görülmeyecek” sözleriyle devam etti.

311
Kanseri yok eden ilacı bulduk! Bilim insanları açıkladı

Dünya genelinde her yıl 18.1 milyon insan kanser hastalığına yakalanırken, her 6 ölümden 1’inin nedeninin yine kanser olması, hastalığı çağımız için oldukça önemli kılmakta.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro