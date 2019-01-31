Kanseri yok eden ilacı bulduk! Bilim insanları açıkladı

Jerusalem Post’un haberine göre, Aridor açıklamasına “Kanser tedavi yöntemimiz, ilk günden itibaren etkisini gösterecek ve birkaç haftayı takiben uygulanacak. Günümüzdeki kemoterapi vb. gibi yöntemler gibi olmayan bu yeni tedavide neredeyse hiçbir yan etki görülmeyecek” sözleriyle devam etti.